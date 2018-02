De langste tiramisu ter wereld? Die is gemaakt in het Italiaanse Villesse. Hij is maar liefst 266,90 meter lang en weegt 400 kilogram, goed voor een wereldrecord!

De ingrediënten? 4000 eieren, 400 kg mascarpone, 400 kg ‘lange vingers’ en 420 liter koffie. Maar liefst dertig patisseriekoks en tien vrijwilligers werkten aan het ellenlange dessert.

De locatie van de recordpoging is niet lukraak gekozen. “Hier in Villese werd de tiramisu uitgevonden”, vertelt een expert op het evenement.