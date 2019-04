In de Berlijnse zoo zijn de ijsberen verwend met een speciale paasmaaltijd. Mama Tonja en haar vier-maanden-oude welpje Hertha kregen rode vruchten of 'paaseieren' voorgeschoteld. Die naar binnen werken, was niet zo eenvoudig voor Hertha. Een van haar vruchten rolde het water in, waardoor de welp meteen kon genieten van een verfrissende duik.