Iconische tv-toren opgeblazen in Rusland

In de Russische stad Jekaterinenburg is een oude tv-toren opgeblazen tijdens de opknapwerken in aanloop naar het WK voetbal. De 214 meter hoge toren werd nooit afgemaakt, maar werd wel hét herkenningspunt van de Siberische stad. De explosie leverde prachtige beelden op maar voor veel inwoners was het ook een pijnlijk afscheid.

In Rusland heerst al enige tijd een nerveuze bouw- en renovatiewoede door het naderende WK. Ook de iconische toren in Jekaterinenburg moest eraan geloven.

De bouw van de tv-toren begon in 1983 maar werd in 1991 door de val van de Sovjet-Unie stilgelegd. Het werd zo het hoogste verlaten gebouw ter wereld, met 214 meter hoogte, 26 verdiepingen en geen lift.

Protest

Voor de inwoners werd de roestige, onafgewerkte Sovjettoren wel hét gezicht van de stad. Honderden demonstranten betoogden afgelopen week dan ook tegen het verdwijnen van het gebouw.

WK

Op de vrijgekomen plaats komt geen voetbal- maar een ijshockeystadion waar 15.000 fans kunnen zitten. Tijdens het WK komen nationale ploegen uit de groepen van A, C, F en H wedstrijden spelen in Jekaterinenburg. De stad staat (voorlopig) niet op het schema van onze Rode Duivels.