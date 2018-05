Hoteljongen prakt Porsche onder SUV

Een Australische hotelmedewerker had gisteren niet zo’n beste dag. De man zou de dure sportauto van een hotelgast parkeren, maar dat ging niet helemaal goed. Hij prakte de Porsche Carrera onder een oranje SUV en moest door de brandweer uit de gemangelde auto worden geknipt.

“Hij schaamt zich en is flink geschrokken”, zegt Matthew Talbot, directeur van het Hyatt Regency Hotel in Sydney. Onder het toeziend oog van een grote schare hotelgasten moest de bellboy uit de geplette sportwagen worden bevrijd. “Ik dacht dat er een film of tv-programma werd opgenomen”, zegt een van hen.

Het duurde even voor de Porsche zelf kon worden ontzet. Eerst moest de bovenop liggende auto worden opgetild. Pas daarna kon de Duitse bolide, met verfomfaaide voorkant, klep en verkreukelde soft top op een bergingsvoertuig worden geladen en afgevoerd. Behalve een flinke deuk in zijn zelfvertrouwen liep de onhandige hotelmedewerker geen verwondingen op. Het hotel stelt een onderzoek in hoe het knullige ongeluk kon gebeuren.