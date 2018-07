Hoewel snel in deze context relatief is, is Hosta toch de snelste slak ter wereld. Ze won een slakkenrace in Norfolk in het Verenigd Koninkrijk. Hosta, waterlelies in het Engels, werd naar de plant vernoemd. “Ze vrat ze allemaal op”, zegt haar 'baasje' Jo Waterfield.

De slakken moesten een afstand van dertig centimeter afleggen. Wie het eerst over de rode lijn ‘racet’, wordt wereldkampioen.

In totaal deden er 180 slakken mee met de wedstrijd, die al 25 jaar gehouden wordt.