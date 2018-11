Honderden zombies hebben in de Braziliaanse stad São Paulo verzameld voor de jaarlijkse parade. Naar goede gewoonte verkleden en schminken mensen zich. De Walking Dead parade werd voor het eerst in 2007 georganiseerd, sindsdien wordt het evenement elk jaar populairder.

Ook in Sacramento, New York, Buenos Aires, Singapore en Mexico City wordt de parade georganiseerd. Wie zelf graag eens deelneemt aan zo een zombiewalk kan, iets dichter bij huis, in Frankfurt deelnemen.