In Boussu in de provincie Henegouwen hebben honderden nostalgici de 'nekmat' of het 'nektapijt' geëerd. De coupe, waarbij het haar langer is in de nek dan op de rest van het hoofd, was reuzepopulair in de jaren tachtig. Afgelopen zaterdag werd het haar van onder andere David Bowie en Jean-Claude Van Damme geïmiteerd.