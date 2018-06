In Hawaï zijn bijna honderd dode hamerhaaien aangespoeld. Ze zijn waarschijnlijk in de kieuwnetten van vissers geraakt, daarin stikken ze al na een paar minuten. In Keehi Lagoon worden veel hamerhaaien geboren. Daarom vinden mensen uit de buurt dat er wetten moeten komen om zo'n grote haaiensterfte tegen te gaan.