Hilarisch: marmotten gaan op de vuist

Een Chinese bestuurder was getuige van een bijzonder tafereel in de bergen. Twee marmotten gingen elkaar te lijf om een vrouwtje te veroveren. En dat leverde behoorlijk grappige beelden op.

Een van de twee mannetjes probeerde het vrouwtje te verleiden wanneer er plots een rivaal opdook. De twee wandelden naar het midden van de weg en gingen met elkaar op de vuist. Al zag dat er eerlijk gezegd niet zo indrukwekkend uit.

Wie de sterkste was van de twee, zullen we nooit weten want de dieren gingen ervandoor wanneer ze werd opgeschrikt door motorgeluid.