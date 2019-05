In het Kaukasusgebergte komen de beste highliners ter wereld samen om deel te nemen aan het derde internationale highlinefestival. Ze balanceren op een slackline honderden meters boven de grond. De wedstrijd bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat het om wie het snelst over de lijn kan lopen. Het tweede deel gaat om de waanzinnige stunts die de deelnemers uithalen. Het ziet er gevaarlijk uit, maar de deelnemers zijn goed beveiligd.