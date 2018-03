Hier vlieg je met je hond op de schoot

Life Travel uit Hong Kong biedt reizen aan voor hondenliefhebbers. Bij de maatschappij mag je met je huisdier op de schoot vliegen. Al hangt er wel een prijskaartje aan vast, zo'n 9.000 euro per week.

Voorlopig gaat de luxemaatschappij enkel naar Japan, maar dit jaar hopen ze nog naar Zurich, de VS en Canada te gaan. Bij de meeste maatschappijen moet het huisdier in een box onder je stoel, of in het ruim. Maar Life Travel hoopt mensen aan te trekken die daar niet akkoord mee gaan.

Daarom willen ze dit jaar 13 trips te maken en volgend jaar zelfs 50.