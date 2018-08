Hier krijgen goudvissen een beter leven

Wil je je goudvis verlossen uit zijn kleine bokaal? Dan kan je hem doneren aan het aquarium van de Franse hoofdstad Parijs. Daar moeten de dieren eerst veertig dagen in quarantaine, vooraleer ze vrijuit kunnen zwemmen in een groot aquarium.

De voorbije twee jaar heeft het aquarium al meer dan zeshonderd goudvissen ontvangen. Met het programma willen ze tonen dat er andere manieren zijn om van je goudvis af te komen. Nu worden de dieren bijvoorbeeld nog vaak doorgespoeld in het toilet.

30 centimeter lang

In een kleine bokaal wordt een goudvis gemiddeld twee jaar oud. In betere omstandigheden kan het dier tot twintig jaar oud worden. In grotere aquariums worden ze bovendien ook groter: tot dertig centimeter.