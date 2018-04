Heuptasjes terug van weggeweest

Heuptasjes zijn weer in dit jaar. Ze zijn eigenlijk nooit echt weg geweest, want ook de voorbije jaren waren ze eigenlijk nog populair. Alleen noemen we het nu een belt-bag, dat klinkt hipper. Maar hip, mooi of lelijk, ze zijn vooral handig.

Het heuptasje, een riemtas, de fannypack en nu omgedoopt tot belt bal. het heuptasje kreeg al verschillende namen en gedaanten. Vandaag is het helemaal terug van even weg geweest. Mensen zien vooral hoe praktisch het is. “Alles uit de jaren negentig komt terug”, klinkt het. En het is dan ook erg praktisch, voor vrouwen én mannen.

Het heuptasje is een echt fashion item geworden. Het is niet alleen een handtas, je kan het nu ook echt als riem dragen, bijvoorbeeld op een jurkje. Maar echt mooi kan je het niet noemen. Dit jaar maakt het tasje een echte revival mee, ook al is het nooit echt helemaal uit het straatbeeld verdwenen.