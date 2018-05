Google past burger- en bieremoji aan

De bier- en hamburgeremoji's van Google zijn al jaren verkeerd. Dat gaf de CEO toe op de jaarlijkse technologieconferentie van het bedrijf, en dus liet hij de afbeeldingen aanpassen.

Sundar Pichai begon zijn speech op I/O op een hilarische manier: “Voor ik eraan begin, moet ik nog iets belangrijks afhandelen. Eind vorig jaar werd ik ervan op de hoogte gebracht dat er een fout zat in een van onze kernproducten”, zegt Pichai ironisch.

Achter hem verschijnt op een groot scherm een afbeelding van de hamburgeremoji van Google. “Nu blijkt dat de kaas helemaal verkeerd lag”, zegt Pichai. Het euvel kwam in oktober 2017 aan het licht toen auteur Thomas Baekdal het aankaartte op Twitter. Zijn tweet werd massaal gedeeld. Bij Apple ligt de kaas op het vlees, en bij Google eronder, wie ging er in de fout?

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc