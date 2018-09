De bekende ‘Mammoet van Lier’ is compleet geprint met een 3D-printer. Het is een van de grootste 3D-producties ooit, aangezien het beest 5 meter lang is en uit 320 botten bestaat. De mammoet werd 150 jaar geleden gevonden in de Nete in Lier. In die stad kan je de replica nu ook gaan bezichtigen.