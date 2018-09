Meer dan tachtig mensen hebben gisteren een gigantische vuurdraak door de straten van Hongkong gedragen. Dat doen ze als onderdeel van het Mid-Autumn Festival. De draak heeft een lengte van 67 meter en is gemaakt van onder andere wierook. In de negentiende eeuw moest de draak ziektes weghouden uit de stad, maar na al die jaren wordt de traditie in stand gehouden.