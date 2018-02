Geen zwaartekracht, toch groot feest

In Frankfurt mochten vijftig mensen feesten zonder zwaartekracht. In de Zero-G Airbus van het European Space Agency mochten ze negentig minuten zwevend feesten. De DJ was niemand minder dan Steve Aoki.

Meer dan 30.000 mensen van over de hele wereld stuurden een videoboodschap door om mee aan boord te mogen. Uiteindelijk werden vijftig mensen uitgekozen, elk continent was vertegenwoordigd.

“De tickets waren niet eens te koop, maar we kregen echt een paar gekke aanbiedingen”, zegt organisator Bernd Breiter. Hij deed inspiratie op voor het feestje toen hij enkele astronauten zag trainen op televisie. Daarom organiseerde hij het eerste feestje zonder zwaartekracht.