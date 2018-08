In een verbluffende video toont de Australische freerunner Dominic Di Tommaso de stad Brugge vanuit een ongezien perspectief. In het historische centrum springt hij op en over beschermde gebouwen. Terwijl hij allerlei stunts doet, passeert hij langs de mooiste plekjes van de stad om ze te promoten. Het ziet er gevaarlijk uit, maar dat is het volgens hem niet.