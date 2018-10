Fan van pizza? Dan moet je misschien eens een reisje naar New York plannen, want daar is een pizzamuseum geopend. Je kan je er uitleven in een kaasruimte of op het pizzastrand. En uiteraard kan je er ook een verse pizza eten. Spijtig genoeg gaat het wel maar op een pop-upmuseum. Tot en met 18 november kan je er nog een bezoekje brengen. Een kaartje kost ongeveer dertig euro.