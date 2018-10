Examenstress? Unief biedt studenten knuffeltijd met puppy’s aan

Blokken en examens afleggen is voor veel studenten niet bepaald een periode waar ze naar uitkijken. De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil de studiestress verminderen door een opvallend initiatief: wie wil, kan tijdens de tussentijdse examenweek even ontspannen door puppy’s te knuffelen.

De universiteitsbibliotheek, een gewilde studieplek voor veel studenten, krijgt op 22 en 23 oktober (midden in de examenweek) een speciale puppy room. “Het knuffelen met jonge hondjes zorgt voor een dalend cortisolniveau in je bloed en vermindert de studiestress”, zo stelt de bibliotheek.

Bibliotheek-medewerkster Marloes van Wagtendonk vertelt aan het universiteitsblad Folia dat het idee vorig jaar ontstond toen studenten naar hun ideale bib werd gevraagd. “Ik dacht eerst, waar haal ik nu puppy’s vandaan? Via de aftiteling van de film De Wilde Stad (een Nederlandse film die eerder dit jaar uitkwam, red.) kwam ik bij een diercastingbureau, Catvertise. Zij konden de hondjes bezorgen.”

Registratie

De actie gaat de UvA – inclusief hondenbegeleider – zo’n 400 euro kosten. Studenten moeten zich vooraf registreren, en kunnen maximaal een kwartiertje met de kleine hondjes knuffelen. Per keer mogen er niet meer dan tien studenten naar binnen. Het advies is om vooral niet te lang te wachten, want verwacht wordt dat de 160 beschikbare plekken snel vol zijn.

Het knuffelen met honden is vooral op Amerikaanse universiteiten populair. Daar wordt veel samengewerkt met hondenasielen.