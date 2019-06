In Evergem kun je vanaf nu trouwen in een echte Wedding Chapel. Dat is een trouwkapel zoals in Las Vegas waar veel en vaak ook kort na elkaar trouwceremonies plaatsvinden. De ceremonie wordt vaak ook geleid door een Elvis-imitator.

Dankzij Wouter Verdegem en Valérie Destrooper, die zelf in Amerikaanse Wedding Chapel huwden, en Bert De Jonghe kan dat nu ook in Evergem. Een ceremonie in de nieuwe Wedding Chapel kost om en bij de 550 euro.