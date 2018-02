Eerste drone met passagier getest

In China is de eerste ‘passagiersdrone’ voorgesteld. De EHang 184 maakte gisteren zijn eerste publieke testvlucht in Guangzhou in China. De elektrische drone kan tot wel 100 km/u en is volledig geautomatiseerd.

Het enige wat de passagier dus moet doen is instappen en zijn of haar gordel aandoen, daarna neemt het automatische vliegsysteem het over. “Geen enkele vliegend toestel kan tot nu toe volledig autonoom vliegen. Voor gewone mensen is vliegen dus nog heel veraf. Maar met deze succesvolle testvlucht hebben we aangetoond dat wat voorheen sciencefiction leek, niet ver weg meer is voor gewone mensen”, zegt Hu Huazhi, de CEO van het technologiebedrijf EHang.

De elektrische drone EHang 184 kan één passagier vervoeren die maximaal 100 kilogram weegt en kan 23 minuten lang vliegen aan 100 kilometer per uur.

Testvluchten

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al 1.000 keer de drone getest en die is volgens hen bestand tegen windstoten van 50 kilometer per uur.

Taxi

De stad Dubai is alleszins al geïnteresseerd in de drones. Vorig jaar kondigden ze een plan aan om samen te werken met EHang om ‘zelfvliegende’ taxi’s te ontwerpen om mensen te vervoeren in de stad.

Maar de drone heeft nog heel wat andere toepassingen. “Hij kan helpen om het verkeer op de grond te ontwijken, om bijvoorbeeld een noodredding uit te voeren, om patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren, voor toerisme of om mensen van eiland naar eiland te vervoeren”, aldus nog Hu Huazhi.