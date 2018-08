Een pint drinken op een toilet? In dit café kan het!

Een pintje drinken op een toilet? In café ’t Sanitairke in Zwijndrecht kan het! Alles in het café staat in het teken van sanitair. De eigenaar van de zaak Peter Meyer, was vroeger zelf loodgieter, maar moest na een ongeval een ander beroep zoeken om zich op te focussen. Hij combineerde zijn werk en zijn passie en opende een horecazaak.

De tafels, de verlichting, de toog, alles ontwierp Peter zelf, met materialen die hij ook als loodgieter gebruikte. Je kan er ook terecht voor een ontbijt.

Peter ontwikkelde zelf een bakstenen broodje, een belegd broodje dus in de vorm van een baksteen.

’t Sanitairke is een netwerkcafé. Mensen die in een verbouwing zitten en vragen hebben, kunnen terecht bij Peter voor tips. Door zijn jarenlange ervaring als loodgieter weet hij perfect hoe je een toilet moet installeren en dat bewijst zijn café ’t Sanitairke.