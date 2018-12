Chocolade die door de straten vloeit? Het moet de droom zijn van heel wat liefhebbers. Maar in de Duitse stad Werl was het alle hens aan dek afgelopen maandag. Een tank die vloeibare chocolade moest vervoeren liep over en duizenden liters chocolade vloeiden door de straten. De brandweer moest de straat zelfs een tijdlang afsluiten.