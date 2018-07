Op het zandsculpturenfestival in Oostende hebben elf Rode Duivels nu ook een beeld in zand. Twee Russische kunstenaars hebben er een week aan gewerkt. Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois en co zijn gemaakt uit een blok van 48 ton zand. Maar oordeel vooral zelf over het resultaat en de gelijkenissen.

Het zandsculpturenfestival van Oostende loopt nog tot eind september.