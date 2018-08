Het meer van Detmold, in het noordwesten van Duitsland, is volledig uitgedroogd door de aanhoudende hittegolf. Dat is te zien op spectaculaire dronebeelden. Het is niet de eerste keer dat het meer blank komt te staan, omdat het waterreservoir langdurige droogte niet aankan. De lokale landbouwers moeten nu elders water oppompen voor hun dieren en gewassen.