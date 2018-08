Fans van klifduiken zakten gisteren af naar het meer van Luzern in Zwitserland. Daar namen duikers van over de hele wereld het tegen elkaar op in de RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES, goed voor spectaculaire beelden.

Bij de mannen mocht de Britse Gary Hunt bovenaan het podium gaan staan. Bij de vrouwen zwaaide de Canadese Lysanne Richard met de gouden plak.