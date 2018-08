Het zwembad van Wilsele is geen drive in, maar een ‘drijf in’. Je kan er films als Jaws en Finding Nemo kijken op je luchtmatras. Het water is verwarmd tot dertig graden, zodat niemand het tijdens de film koud krijgt. Het zwembad wordt op het einde van de maand gesloopt en de redders besloten een gepaste afsluiter te organiseren. Ze toverden het om tot een heuse bioscoop mét popcorn.