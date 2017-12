Elk jaar op Kerstmis worden er uiteraard een aantal kerstkindjes geboren. In het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen zijn er vannacht maar liefst drie geboren. En dat is zeldzaam, want op feestdagen zijn er alleen spontane bevallingen en worden géén vrouwen ingeleid. En voor de ouders is zo'n kerstbaby natuurlijk een wonder op zich.