Dit was WK indoor skydiven

Het Spaanse Empuriabrava was afgelopen weekend het decor voor het WK indoor skydiven. Meer dan 200 ‘luchtduikers’ van over de hele wereld namen het tegen elkaar op in acht verschillende categorieën.

Zo mag de Spanjaard Cesar Rico zich zeker een jaar de snelste indoor skydiver ter wereld noemen. Hij haalde in zijn sessie een snelheid van maar liefst 296 kilometer per uur.

De organisatie hoopt meer aandacht te vestigen op de sport, om er zo in 2020 een discipline van te kunnen maken op de Olympische Spelen in Parijs.