Dit is Scamp, de lelijkste hond ter wereld

Scamp The Tramp mag zich sinds vrijdag de lelijkste hond ter wereld noemen. Op een wedstrijd in de Amerikaanse staat Californië won hij het van 19 andere viervoeters. Scamp gaat naar huis met 1.500 dollar (omgerekend zo'n 1.300 euro) en een reisje naar New York, waar hij in 'The Today Show' zal optreden.

De meeste honden die deelnamen aan de wedstrijd zijn gered uit een slecht asiel, waar ze vaak verwaarloosd en mishandeld werden. Met het evenement wil men dan ook meer aandacht voor geredde honden. Betere foto: 20190623_V_LELIJKE_HOND_DVDE