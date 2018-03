Dit is oudste boodschap in een fles

De oudste boodschap in een fles is 132 jaar oud. Een Australische vrouw vond ze in januari tijdens een wandeling op het strand. Het briefje in de fles dateert uit 1886 en is geschreven in het Duits.

Op het briefje staan coördinaten, een naam en een datum. Dat doet vermoeden dat deze fles één van de vele flessen was die Duitse schepen in zee gooiden om zeestromen te documenteren. Daarom staat er ook op het briefje een oproep aan de vinder om de Duitse overheidsdienst van Scheepvaart op de hoogte te brengen van de vondst. Op die manier konden de zeestromen bepaald worden en konden er efficiëntere vaarroutes gevonden worden.

Met zijn 132 jaar is dit briefje een pak ouder dan de vorige recordhouder. Die was 108 jaar oud, volgens het West-Australische Museum (WAM), waar de fles tentoongesteld zal worden.