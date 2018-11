Het prestigieuze lingeriemerk Victoria’s Secret heeft haar nieuwe ‘Dreams Angel Fantasy’-beha voorgesteld. Met 2.100 diamanten en 930 manuren hoopt ontwerper Swarovski opnieuw iedereen omver te blazen.

Voor het eerst ooit zal er ook een replica van de beha te koop zijn in bepaalde winkels in de VS, en dat voor ‘slechts’ 220 euro.