Iedereen op straat vraagt om een selfie met hem. De Iraanse Reza Parestesh is zelf niet bekend, maar lijkt als twee druppels water op voetbalster Lionel Messi. De 25-jarige Parestesh is in Rusland om het WK voetbal te volgen. Hij supportert voor het Iraanse team en ging naar de wedstrijd tegen Marokko. Die won Iran met 0-1.