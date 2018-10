Een foto van een sterrenhemel in Utah heeft de prijs van de ‘mooiste sterrenhemel van het jaar geworden’. De jaarlijkse ‘Insight Investment Astronomy Photographer of the Year’-competitie is al aan zijn tiende editie toe.

In totaal werden 4.200 foto’s uit 91 landen ingezonden. De winnaar Brad Goldpaint ontvangt ruim 11.000 euro voor zijn prachtig beeld, genaamd ‘Transport the Soul’ (Vervoer de ziel).