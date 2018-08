In dit maisveld raak je verdwaald

In Machelen-aan-de-Leie in het Oost-Vlaamse Zulte, kan je je gaan uitleven in een gigantisch maisdoolhof. Het veld is meer dan 90.000 vierkante meter groot en telt ruim 400.000 planten. De makers hebben er sinds maart aan gewerkt.

Tijdens de zoektocht in het doolhof kom je kunstenaars tegen, maar kan je ook genieten van het uitzicht of een natuurfoto nemen.

De organisatoren begonnen al in maart met het planten van mais. In totaal staan er meer dan 400.000 planten op het veld, waarvan er zo’n 50.000 uitgetrokken werden om paden te maken. De opbrengst van het maisdoolhof gaat naar het goede doel.