Dit is het kampioenschap vrouwdragen

In Newry, in de Verenigde Staten vond gisteren het Noord-Amerikaans kampioenschap vrouwdragen plaats. 34 mannen legden een hindernissenparcours af van 250 meter, met hun vrouw op de rug. Het snelste koppel finishte in 58,72 seconden en ging naar huis met een cash geldprijs van vijfmaal het gewicht van de gewonnen vrouw en twaalf kratjes bier.

Er zijn geen gewichtslimieten en de koppels mogen zelf kiezen hoe de vrouw gedragen wordt. Ook een helm is niet verplicht.

Het kampioenschap is gebaseerd op een Finse legende uit de negentiende eeuw. Daar behoorden mannen die een vrouw uit een ander dorp konden ‘stelen’, en hen door de wildernis dragen, tot een bevoorrechte groep dieven.