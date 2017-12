Miljoenen mensen trekken deze dagen naar Harbin, in China. Daar vindt het grootste ijssculpturenfestival ter wereld plaats. Zeker 's avonds als alles verlicht is, is het indrukwekkend. Er staan meer dan 2.000 ijssculpturen.

Daarvoor moest 180.000 kubieke meter ijs worden aangevoerd uit een bevroren rivier. De kunstwerken zijn nog enkele weken te bewonderen, want in januari zal het in de regio niet warmer worden dan -12 graden.