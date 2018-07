130 lopers en 14 fietsers hebben gisteren de ‘Highway of Death’ beklommen in Bolivië tijdens de Skyrace. Die wedstrijd is een van de zwaarste ter wereld, waarbij de deelnemers 1.800 meter over een afstand van 28 kilometer beklimmen.

Voor elke loper of fietser die deelneemt, doneert de organisatie drie dollar aan een dierenasiel en vijftien dollar aan een project voor kansarme kinderen uit de buurt.