In Wales heeft een schuur op vier wielen een snelheid van meer dan 163 kilometer per uur gehaald. Daarmee is het de snelste schuur ter wereld, goed voor een wereldrecord.

Toegegeven, de 54-jarige Kevin Nicks heeft niet echt veel concurrentie gehad. Hij zette ook het eerste record van ’s werelds snelste schuur al op zijn naam. Nu heeft hij zijn oude record op scherp gezet.