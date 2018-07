Is dit de leukste carwash van Vlaanderen?

Bij de carwash Bling King in Torhout, kan je niet zomaar je auto laten wassen, maar je krijgt er een heuse lichtshow bij. De hele wastunnel, waar je doorheen moet rijden, hangt vol led-lichtjes. Die tunnel is trouwens 62 meter lang, volgens de eigenaars is dat de langste wastunnel van ons land.

De uitbater wil zo van de carwash een beleving maken, die vooral kinderen leuk zouden vinden. De basisprijs voor een wasbeurt is 12 euro, maar als je 18 euro betaalt, krijg je naast een extra shoonmaakservice ook meer lichtjes te zien.