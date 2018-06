Dit is de lelijkste hond ter wereld

Ze had dan wel roze gelakte nageltjes, maar het mocht niet baten. Of net wel uiteraard, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De Engelse bulldog Zsa Zsa is dit weekend gaan lopen met de trofee van ‘Lelijkste Hond ter Wereld’.

Een behoorlijke lange tong, een onderbeet om ‘u’ tegen te zeggen en daarbovenop nog eens een blik die niet bepaald de grootste vriendelijkheid uitstraalt. Dat is in een notendop hoe je de 9-jarige Engelse bulldog Zsa Zsa zou kunnen omschrijven.

Dat vond ook de jury van de verkiezing voor de ‘Lelijkste Hond ter Wereld’, gisteren in Petaluma, ten noorden van San Francisco. De concurrentie was nochtans niet min.

't Zit vanbinnen

Het is al de dertigste keer dat de lelijkste hond ter wereld wordt verkozen. Bedoeling van de wedstrijd is aan te tonen dat ook bij huisdieren ware schoonheid vanbinnen zit.

1.500 dollar

Zsa Zsa, afkomstig uit de Amerikaanse staat Minnesota, krijgt een prijs van 1.500 dollar.