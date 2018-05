Een niet alledaags zicht vandaag in Londen. Een dinosaurus voer in een container op de rivier Thames. Niet om elke Londenaar te terroriseren, wel als promo voor de nieuwste ‘Jurassic World’-film.

Ook in de film wordt er een dinosaurus vervoerd in een container. De tweede film in de trilogie ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ komt in het Verenigd Koninkrijk uit op 6 juni. Onder andere Chris Pratt, Bryce Dalles Howard en Jeff Goldblum.