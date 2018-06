In de straten van Antwerpen werden mensen vanmiddag verrast door een kleine dinosaurus. Geen echte dino uiteraard, maar een pop waarmee Kinepolis de nieuwste film ‘Jurassic World - Fallen Kingdom’ aankondigt.

De film is vanaf woensdag te zien in de zalen. Het is al de vijfde film over het eiland Nublar waar dino's leven. Dit keer moeten de dieren gered worden van een vulkaanuitbarsting.