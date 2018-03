Deze vrouwen breken record skydiven

In Florida hebben meer dan 24 vrouwen samen een wereldrecord skydiven gebroken. Het waren de meeste vrouwelijke parachutisten die in één sprong verticaal door de lucht zweefden.

Amy Chmelecki, een van de beste vrouwelijke parachutisten ter wereld, bracht een groep vrouwen samen om uit een vliegtuig te springen. Niet alleen goeie parachutisten, maar ook invloedrijke vrouwen uit andere sporten sprongen mee, zoals Ashlyn Harris, de doelvrouw van de Amerikaanse nationale voetbalploeg.

Ze kwamen samen op ‘The Fly Girls’, een tweedaagse bijeenkomt in Florida, om er onder meer te praten over een gelijk loon voor vrouwen en over vrouwelijke deelname aan sporten. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was natuurlijk de wereldrecordpoging.