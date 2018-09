Iedereen weet het: voetbal is oorlog. Maar deze reservespeler van Atletico Madrid, Tachi, nam dat toch iets te letterlijk. In een stadsderby tegen de reserven van Real Madrid nam hij een flinke hap in het hoofd van zijn tegenstander, Vinicius Jr. De scheidsrechter waarschuwde Tachi met een gele kaart. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2.