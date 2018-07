In Boekarest, in Roemenië, rijdt sinds kort een taxi speciaal voor huisdieren en hun baasje rond. De diertjes mogen vaak niet mee in een ‘gewone’ taxi, waardoor hun baasje op zoek moet naar een alternatief. In de Roemeense hoofdstad hebben ze daar nu iets op gevonden. Baasjes kunnen speciaal voor hun huisdier een taxi reserveren.