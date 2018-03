Deze robot kan burgers bakken

Flippy is ’s werelds eerste robot die burgers kan bakken. Hij is aan het werk in een fastfoodrestaurant in Californië en staat er de menselijke werknemers bij.

Volgens Miso Robotics, het bedrijf dat de robot heeft gemaakt, kan Flippy 150 burgers per uur bakken. Via camera’s en warmtesensoren weet hij wanneer hij het vlees moet omdraaien en wanneer ze van de grill mogen.

Zijn menselijke collega’s houdt hij via computerschermen op de hoogte van het gaarproces. Zo weten zij wanneer ze de kaas op het vlees mogen leggen en wanneer ze het broodje kunnen dresseren. Want dat kan Flippy nog niet zelf.