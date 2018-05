Een robot in het Lunahotel in Times Square, in de Amerikaanse stad New York, levert roomservice. Alina, hoe de robot heet, brengt alles via wifi naar de kamers van de klanten.

Een receptioniste geeft het eten mee met Alina en tikt het kamernummer in. Via wifi neemt de robot de lift en belt hij aan bij de juiste kamer. De meeste hotelgasten die hun deur openen zijn verrast, maar wel enthousiast.