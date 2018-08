Deze rijdende auto bestaat volledig uit Lego

Een rijdende auto die gemaakt is van Lego? Hij bestaat! Vanochtend is op een Grand-prix in Italië een Bugatti Chiron voorgesteld die bestaat uit een miljoen blokjes van Lego Technic. Zelfs de motor en de wielen zijn gemaakt van Lego. Tijdens een testrit haalde de Bugatti een snelheid van 20 kilometer per uur.

Technici hebben 13.000 uur aan de wagen gewerkt. Qua snelheid kan de Legoversie wel niet tippen aan de originele. Die heeft 1500 pk en haalt meer dan 420 kilometer per uur. De 'Lego Bugatti' heeft maar 5 pk, tijdens de testrit haalde die dan ook maar een schamele topsnelheid van 20 kilometer per uur.

Voor de fans? Een kleinere bouwset van de blauwe Bugatti is binnenkort te koop.